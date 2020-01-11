Белорусы заняли 4-е место в спринте на ЧЕ по конькобежному спорту

Артем Чабан, Игнат Головатюк, Егор Доморацкий и Евгений Гагиев пропустили вперед себя команды России (1 мин. 18,92 сек.), Норвегии и Швейцарии с отставанием от победителей 2,54 сек.

В стартах представительниц прекрасного пола Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова, показав на финише результат 1 мин. 30,68 сек., тоже остановились в шаге от пьедестала. Победу праздновала сборная России (1 мин. 26,17 сек.). Также в число призеров вошли конькобежки Нидерландов (+0,44 сек.) и Польши (+2,07 сек.).

В гонке на 1500 м у мужчин белорусский конькобежец Виталий Михайлов занял 20-е место в итоговом протоколе.