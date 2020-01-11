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15:47 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы заняли 4-е место в спринте на ЧЕ по конькобежному спорту

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские конькобежцы заняли 4-е места в мужском и женском командном спринте на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Артем Чабан, Игнат Головатюк, Егор Доморацкий и Евгений Гагиев пропустили вперед себя команды России (1 мин. 18,92 сек.), Норвегии и Швейцарии с отставанием от победителей 2,54 сек.

В стартах представительниц прекрасного пола Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова, показав на финише результат 1 мин. 30,68 сек., тоже остановились в шаге от пьедестала. Победу праздновала сборная России (1 мин. 26,17 сек.). Также в число призеров вошли конькобежки Нидерландов (+0,44 сек.) и Польши (+2,07 сек.).

В гонке на 1500 м у мужчин белорусский конькобежец Виталий Михайлов занял 20-е место в итоговом протоколе.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту продлится в Нидерландах до 12 января.

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