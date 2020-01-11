Конькобежка Воронина завоевала серебро чемпионата Европы на дистанции 5000 м

Победу одержала голландка Эсме Виссер, показавшая результат 3 минуты 59,15 секунды. Воронина отстала от победительницы на 2,5 секунды. Бронза досталась итальянке Франческе Лоллобриджиде, показавшей одинаковое время с россиянкой. Еще одна конькобежка из России.

Евгения Лаленкова показала восьмое время (+5,32), Елена Сохрякова — 13-е (+8,27).

Ворониной 25 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 5000 м. В ее активе шесть бронзовых наград чемпионатов мира на отдельных дистанциях, а также серебро и бронза первенства Европы.

В активе российской команды на чемпионате Европы теперь десять медалей — четыре золотые, три серебряные и три бронзовые.