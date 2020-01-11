Виктор Ан не выступит на чемпионате Европы по шорт-треку из-за травмы

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас [Ан] проходит процесс восстановления и реабилитацию, если болит, то болит, — сказал Григорьев. — На текущий момент неизвестно, когда он начнет участвовать в соревнованиях. Как только восстановится, он будет бегать на различных турнирах».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Российскую команду на первенстве Европы представят Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников, Даниил Ейбог и Денис Айрапетян. В женскую команду вошли Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова и Екатерина Ефременкова», — добавил собеседник агентства.