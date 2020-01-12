Павел Кулижников с рекордом катка победил на дистанции 1000 м на чемпионате Европы

Кулижников преодолел дистанцию за 1 минуту 7,09 секунды, установив рекорд катка. Второе место занял Томас Крол (+0,72) из Нидерландов, третьим стал его соотечественник Кай Вербей (+1,28). Россиянин Виктор Муштаков занял четвертое место (+1,72), Артем Арефьев — девятое (+2,15).
В активе российской команды на чемпионате Европы 16 медалей — пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. В неофициальном медальном зачете сборная России идет на втором месте после команды Нидерландов (7−4−2). Для Кулижникова эта золотая медаль стала третьей на турнире, ранее он победил на дистанции 500 м, а также в командном спринте.
Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, также на его счету три золотые медали мировых первенств в спринтерском многоборье. Эта победа стала для него пятой на чемпионатах Европы.
Соревнования в Херенвене завершатся позднее в воскресенье.