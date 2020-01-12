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19:03 (мск), источник: ТАСС

Павел Кулижников с рекордом катка победил на дистанции 1000 м на чемпионате Европы

ТАСС, 12 января. Россиянин Павел Кулижников завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды).

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Источник: AP 2020

Кулижников преодолел дистанцию за 1 минуту 7,09 секунды, установив рекорд катка. Второе место занял Томас Крол (+0,72) из Нидерландов, третьим стал его соотечественник Кай Вербей (+1,28). Россиянин Виктор Муштаков занял четвертое место (+1,72), Артем Арефьев — девятое (+2,15).

В активе российской команды на чемпионате Европы 16 медалей — пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. В неофициальном медальном зачете сборная России идет на втором месте после команды Нидерландов (7−4−2). Для Кулижникова эта золотая медаль стала третьей на турнире, ранее он победил на дистанции 500 м, а также в командном спринте.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, также на его счету три золотые медали мировых первенств в спринтерском многоборье. Эта победа стала для него пятой на чемпионатах Европы.

Соревнования в Херенвене завершатся позднее в воскресенье.

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