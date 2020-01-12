Павел Кулижников с рекордом катка победил на дистанции 1000 м на чемпионате Европы

В активе российской команды на чемпионате Европы 16 медалей — пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. В неофициальном медальном зачете сборная России идет на втором месте после команды Нидерландов (7−4−2). Для Кулижникова эта золотая медаль стала третьей на турнире, ранее он победил на дистанции 500 м, а также в командном спринте.