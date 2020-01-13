Женская сборная Беларуси выиграла бронзовые медали ЧЕ по конькобежному спорту в Херенвене

В аналогичном виде программы у мужчин белорусы Виталий Михайлов, Игнат Головатюк и Егор Доморацкий заняли 5-е место, финишировав со временем 3 мин. 49,78 сек. Сильнейшими тут стали команды Нидерландов, России и Норвегии. Аналогичную позицию в итоговом протоколе в мужских стартах на 1000 м занял Игнат Головатюк.

В стартах на 1000 м у женщин Анна Нифонтова заняла 13-е место, а Евгения Воробьева — 20-е. В масс-старте у женщин Татьяна Михайлова заняла 13-ю позицию в итоговом протоколе, а Егор Доморацкий стал 15-м в этом же виде програмы среди мужчин.