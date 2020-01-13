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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Таран завоевал серебро на дистанции 1500 м на ЮОИ в Лозанне

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский конькобежец Павел Таран выиграл серебряную медаль на дистанции 1500 метров на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

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Победу одержал японец Мотонага Арито, время которого — 1 минута 52,24 секунды. Таран уступил ему 1,50 секунды и стал вторым, замкнул тройку призеров американец Джонатан Тобон (+3,43).

Россиянин Александр Сергеев (+8,02) занял 14-е место.

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