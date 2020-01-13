Белорус Андрей Герман занял 15-е место на III зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
На финише он показал результат 2 мин.00,50 сек. Его партнер по команде Макс Федоров завершил выступление на 17-й позиции со временем 2 мин. 01,76 сек. Первое место тут занял японец Мотонага Арито (1 мин. 52,24 сек.).
В горнолыжном центре
В соревнованиях среди девушек лучшая из белорусок Карина Шипуля заняла 19-е место с результатом 2 мин.20,08 сек. Ее подруга по команде Варвара Бандарина стала 28-й прибежав к финишу через 2 мин. 24,61 сек. после старта. Чемпионкой стала голландка Мирте де Бойер из Нидерландов (2 мин. 10,44 сек).
Во вторник у конькобежцев день отдыха, а 16 января они разыграют награды в смешанном командном спринте.
Увы, не смог вмешаться в спор за награды в
В медальном зачете Зимних юношеских Олимпийских игр лидируют атлеты России. На их счету четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды. У команды Беларуси одна «бронза», которая в активе биатлонистки Юлии Ковалевской.