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15 января, источник: БЕЛТА

Конькобежка Варвара Бандарина заняла 5-е место в командном спринте на зимней юношеской Олимпиаде

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Варвара Бандарина заняла 5-е место в командном спринте на зимней юношеской Олимпиаде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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Интернациональный квартет № 7, в состав которого вместе с Варварой Бандариной вошли Мирте де Бор из Нидерландов, японец Юдаи Ямамото и чех Лукаш Штеклы, финишировал с итоговым временем 2 мин. 6,80 сек. Это на 2,70 секунды больше, нежели у победителей из четверки № 3.

Что касается остальных команд с белорусами в составе, то команда № 1 Макса Федорова стала 9-й, дружина № 2, цвета которой защищал Андрей Герман, — 11-й. Увы, в числе трех команд, дисквалифицированных во время состязаний, оказалась и четверка Карины Шипули. Завтра в состязаниях конькобежцев заключительный день. Спортсмены будут спорить за награды в командном масс-старте.

Юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января. В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.

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