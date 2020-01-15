Конькобежка Варвара Бандарина заняла 5-е место в командном спринте на зимней юношеской Олимпиаде

Интернациональный квартет № 7, в состав которого вместе с Варварой Бандариной вошли Мирте де Бор из Нидерландов, японец Юдаи Ямамото и чех Лукаш Штеклы, финишировал с итоговым временем 2 мин. 6,80 сек. Это на 2,70 секунды больше, нежели у победителей из четверки № 3.

Что касается остальных команд с белорусами в составе, то команда № 1 Макса Федорова стала 9-й, дружина № 2, цвета которой защищал Андрей Герман, — 11-й. Увы, в числе трех команд, дисквалифицированных во время состязаний, оказалась и четверка Карины Шипули. Завтра в состязаниях конькобежцев заключительный день. Спортсмены будут спорить за награды в командном масс-старте.