В Венгрии стартует ЧЕ по шорт-треку, сборная России едет за победой

Источник: Спорт РИА Новости

За 10 комплектов медалей в предстоящие три дня поборются 140 спортсменов из 23 стран мира. Шорт-трекисты разыграют награды в личном первенстве на дистанциях 500 м, 1000 м и 1500 м, а также в многоборье и в командных эстафетах на 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин.

Российская команда готова к турниру

Тренерский штаб сборной России определился с окончательным составом за две недели до старта турнира. В мужскую команду вошли Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников, Даниил Ейбог и Денис Айрапетян. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан не вошёл в состав из-за травмы колена. В женской команде выступят Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова и Екатерина Ефременкова.

«Все здоровы и готовы. Психологический настрой хороший, они хотят побеждать. Каждый день перед тренировкой объяснял им, как бороться, чтобы побеждать. Плюс есть психолог, который делает тесты. Видя результаты, я понимаю, кто в каком настроении, и готовлю их на дорожку. Проблем в этом плане нет», — сказал РИА Новости старший тренер российской команды Владимир Григорьев, для которого этот турнир станет дебютным в должности. Карьеру спортсмена он завершил весной 2019 года.

В прошлом году сборная России стала третьей в общем зачете чемпионата Европы (две золотых, две серебряных и шесть бронзовых медалей), уступив командам Венгрии и Нидерландов. Мужчины выиграли одно золото и пять раз стали бронзовыми призерами, женщины взяли одно золото, два серебра и одну бронзу.

В Венгрии основные надежды в мужских соревнованиях возлагаются на Елистратова. 29-летний уфимец стабильно становился призером чемпионатов Европы в многоборье: за последние восемь лет он дважды стал чемпионом, один раз выиграл серебро и трижды бронзу.

«Задача, конечно же, победить и выступить как можно лучше. Мы понимаем, что есть соперники, с которыми будет очень сложно бороться. В первую очередь это венгры. Но ребята настроены хорошо, думаю, мы способны их победить. Есть еще пара голландцев и французов, которые могут составить конкуренцию. Больше никого не вижу», — отметил Григорьев.

Успешно выступает на чемпионатах Европы и Просвирнова, лидер женской команды: три серебра и одна бронза в многоборье на последних пяти турнирах. Из действующего состава сборной России бронзовая медаль также на счету Константиновой.

«Думаю, все, кто бежит в личном первенстве, способны бороться за подиум: Просвирнова, Захарова, Ефременкова, Елистратов, Шульгинов, Ситников. Они уже не раз доказывали свою конкурентоспособность на этапах Кубка мира», — сказала РИА Новости тренер сборной России Татьяна Бородулина.

Для Даниила Ейбога чемпионат Европы станет дебютным. «Все будет хорошо, я даже не переживаю по этому поводу. Даниил на этапах Кубка мира уже бежал, психологически он настроен отлично. Он из тех людей, кто очень хочет добиться победы. Он прошел психологические тесты, сдал их на отлично», — подчеркнул Григорьев.

Конкуренты

Одними из главных фаворитов в мужском турнире будут братья Шаолинь Шандор Лю и Лю Шаоан, родившиеся в Будапеште и выступающие за сборную Венгрии. На их счету золото и серебро в многоборье на турнире 2019 года. Также на медали рассчитывают представители Нидерландов Дан Бреувсма и Ицхак де Лат.