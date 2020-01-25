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20:30 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Елистратов стал третьим на дистанции 500 м на ЧЕ по шорт-треку

ТАСС, 25 января. Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по шорт-треку, став третьим на дистанции 500 метров. Соревнования проходят в венгерском Дебрецене.

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Источник: РИА "Новости"

Победил Шаолин Сандор Лю из Венгрии, преодолевший дистанцию за 41,244 секунды. Вторым стал еще один представитель Венгрии Шаоан Лю (41,517). Елистратов финишировал со временем 41,688 секунды, принеся российской команде первую награду на турнире.

Елистратов выиграл золото Олимпиады-2014 в составе российской эстафетной команды, также в его активе бронза Игр-2018 на дистанции 1500 м. В 2015 году он стал чемпионом мира на дистанции 1500 метров. Также он 10 раз завоевывал золотые медали на чемпионатах Европы.

Чемпионат Европы завершится 26 января. Соревнования проходят ежегодно, в 2019 году на турнире в голландском Дордрехте российская команда заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

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