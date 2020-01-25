Россиянин Елистратов стал третьим на дистанции 500 м на ЧЕ по шорт-треку

Источник: РИА "Новости"

Победил Шаолин Сандор Лю из Венгрии, преодолевший дистанцию за 41,244 секунды. Вторым стал еще один представитель Венгрии Шаоан Лю (41,517). Елистратов финишировал со временем 41,688 секунды, принеся российской команде первую награду на турнире.

Елистратов выиграл золото Олимпиады-2014 в составе российской эстафетной команды, также в его активе бронза Игр-2018 на дистанции 1500 м. В 2015 году он стал чемпионом мира на дистанции 1500 метров. Также он 10 раз завоевывал золотые медали на чемпионатах Европы.