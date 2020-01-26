Россиянка Ефременкова завоевала серебряную медаль ЧЕ по шорт-треку на дистанции 3000 м
ТАСС, 26 января. Россиянка Екатерина Ефременкова стала второй на дистанции 3000 м на чемпионате Европы по
ТАСС, 26 января. Россиянка Екатерина Ефременкова стала второй на дистанции 3000 м на чемпионате Европы по
Россиянка преодолела дистанцию за 5 минут 46,451 секунды. Первое место заняла итальянка Арианна Фонтана (5.46,150), третьей стала ее соотечественница Мартина Вальчепина (5.46,618).
Ефременкова также является чемпионкой Европы в эстафете (2018), бронзовым призером чемпионата мира в эстафете (2016), победительницей Универсиады в эстафете (2019).
Чемпионат Европы завершится 26 января. Соревнования проходят ежегодно, в 2019 году на турнире в голландском Дордрехте российская команда заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.