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19:02 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку на дистанции 3000 м

ТАСС, 26 января. Россиянин Семен Елистратов победил на дистанции 3000 м на чемпионате Европы по шорт-треку. Соревнования проходят в венгерском Дебрецене.

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Источник: РИА "Новости"

Елистратов показал время 4 минуты 57,674 секунды. Вторым стал бельгиец Стейн Десмет (4.57,721), третьим — Ицхак де Лат из Нидерландов (4.57,766). Елистратов завоевал третью медаль на текущем первенстве, ранее он стал бронзовым призером на дистанциях 500 и 1000 м.

Елистратов выиграл золото Олимпиады-2014 в составе российской эстафетной команды, также в его активе бронза Игр-2018 на дистанции 1500 м. В 2015 году он стал чемпионом мира на дистанции 1500 метров. Эта золотая медаль стала для него 11-й на чемпионатах Европы.

Чемпионат Европы завершится 26 января. Соревнования проходят ежегодно, в 2019 году на турнире в голландском Дордрехте российская команда заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

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