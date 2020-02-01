Виктор Ан пропустит оставшиеся в сезоне этапы Кубка мира по шорт-треку

Ан ранее пропустил чемпионат Европы, восстанавливаясь из-за возникших проблем с коленом. Два последних этапа Кубка мира текущего сезона пройдут в немецком Дрездене ( 7—9 февраля ) и нидерландском Дордрехте ( 14—16 февраля ).