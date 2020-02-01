Виктор Ан пропустит оставшиеся в сезоне этапы Кубка мира по шорт-треку
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан пропустит оставшиеся в сезоне этапы Кубка мира по
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан пропустит оставшиеся в сезоне этапы Кубка мира по
Ан ранее пропустил чемпионат Европы, восстанавливаясь
«Он продолжит лечение колена, на оставшихся этапах Кубка мира Виктор (Ан) не выступит», — сообщили в