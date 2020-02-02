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20:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матвеева и Балбеков стали бронзовыми призерами юниорского ЧМ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские шорт-трекисты Анна Матвеева и Владимир Балбеков завоевали бронзовые медали на дистанции 1000 метров на юниорском чемпионате мира в Италии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матвеева стала третьей в женском финале со временем 1 минута 33,292 секунды. Победу одержала кореянка Ким Джи Ли (1.32,069). Второе место заняла американка Коринн Стоддард (1.32,294). Еще одна россиянка София Бойцова (1.33,388) показал четвертое время.

У мужчин на дистанции 1000 метров первым стал китаец Сунь Лун (1.34,108), вторым — кореец Хюн Джин Ан (1.34,111). Балбеков показал время 1 минута 34,647 секунды.

Россиянки Матвеева, Бойцова, Юлия Береснева и Дарья Краснокутская заняли второе место в эстафете с результатом 4 минуты 13,288 секунды. Победу одержали голландки (4.12,019), обновившие юниорский мировой рекорд. Третьим стали итальянки (4.21.298).

В мужской эстафете Балбеков, Константин Ивлиев, Вячеслав Карпов и Даниил Краснокутский стали вторыми (3.55,982). Первое место заняла команда Южной Кореи (3.55,494), установившая юниорский мировой рекорд, третье — сборная Японии (4.12,437).

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