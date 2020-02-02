Матвеева и Балбеков стали бронзовыми призерами юниорского ЧМ

Источник: Спорт РИА Новости

Матвеева стала третьей в женском финале со временем 1 минута 33,292 секунды. Победу одержала кореянка Ким Джи Ли (1.32,069). Второе место заняла американка Коринн Стоддард (1.32,294). Еще одна россиянка София Бойцова (1.33,388) показал четвертое время.

У мужчин на дистанции 1000 метров первым стал китаец Сунь Лун (1.34,108), вторым — кореец Хюн Джин Ан (1.34,111). Балбеков показал время 1 минута 34,647 секунды.

Россиянки Матвеева, Бойцова, Юлия Береснева и Дарья Краснокутская заняли второе место в эстафете с результатом 4 минуты 13,288 секунды. Победу одержали голландки (4.12,019), обновившие юниорский мировой рекорд. Третьим стали итальянки (4.21.298).