Олимпийский чемпион обругал Китай и получил годовую дисквалификацию
Олимпийский чемпион по
Олимпийский чемпион по
В декабре 2019-го Бурьян летел из Шанхая. Взбешенный длительным ожиданием рейса, спортсмен выложил фото в Instagram и выругался: «Чертов Китай». По мнению Венгерской федерации
Таким образом, Бурьян не сможет участвовать в соревнованиях и тренировках национальной команды.
Бурьян — олимпийский чемпион 2018 года в эстафете на пять тысяч метров. Это золото стало для Венгрии первым в истории зимних Игр.
В декабре китайские власти предупредили лондонский «Арсенал» о том, что государственные медиа не будут упоминать название клуба, пока не получат извинения за высказывания полузащитника Месута Озила о притеснениях мусульман в