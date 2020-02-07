Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на дистанции 500 м на этапе КМ в Канаде

Источник: РИА "Новости"

Россияне заняли весь пьедестал: Мурашов преодолел дистанцию за 34,043 секунды и установил лучший результат сезона в мире. Второе место занял Павел Кулижников (+0,009), третье — Виктор Муштаков (+0,025), для него это время (34,068) стало лучшим в карьере. Артем Арефьев занял 18-е место (+0,735).

Мурашов является чемпионом мира на дистанции 500 м, также в активе 27-летнего спортсмена две победы в командном спринте на чемпионатах Европы (2018, 2020) и бронзовая медаль чемпионата Европы — 2020 на 500 м.