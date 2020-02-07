Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Эйбар
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Болонья
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Аугсбург
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
9Погиб Коби Брайант
7 февраля, источник: ТАСС

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на дистанции 500 м на этапе КМ в Канаде

ТАСС, 7 февраля. Российский конькобежец Руслан Мурашов стал лучшим на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в канадском Калгари.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россияне заняли весь пьедестал: Мурашов преодолел дистанцию за 34,043 секунды и установил лучший результат сезона в мире. Второе место занял Павел Кулижников (+0,009), третье — Виктор Муштаков (+0,025), для него это время (34,068) стало лучшим в карьере. Артем Арефьев занял 18-е место (+0,735).

Мурашов является чемпионом мира на дистанции 500 м, также в активе 27-летнего спортсмена две победы в командном спринте на чемпионатах Европы (2018, 2020) и бронзовая медаль чемпионата Европы — 2020 на 500 м.

Этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь с субботы на воскресенье.

Читайте также
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
«Что за состояние, Саш?»: Исмаилов встретился с Емельяненко
L’Equipe назвала самого высокооплачиваемого футболиста в мире
Определилась победительница юниорского ЧР по фигурному катанию
Чемпион мира по футболу назвал «Барселону» «клубом клоунов»
Сборная Румынии сравняла счет в матче Кубка Федерации с Россией
Ученик Тутберидзе в 14 лет стал двукратным чемпионом России
Денис Черышев рассказал об отношении испанцев к России и Путину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь