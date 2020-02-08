Российские конькобежцы вышли на пик формы

Источник: AP 2020

Большого успеха добились российские конькобежцы в первый день этапа Кубка мира в олимпийском Калгари — на одном из двух самых быстрых высокогорных катков в мире. В этом канадском городе за неделю до начала чемпионата мира на отдельных дистанциях в США Руслан Мурашов, Павел Кулижников и Виктор Муштаков завоевали весь комплект наград на дистанции 500 м, Денис Юсков первенствовал на своей коронной «полуторке», а Ольга Фаткулина и Екатерина Шихова показали второй и третий результаты соответственно на дистанции 1000 м, уступив победу знаменитой японке Нао Кодайре.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5c552f80dc13a27b40e0" data-vnd="5c552f80dc13a27b40e0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5c552f80dc13a27b40e0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

За неделю до начала самого главного соревнования нынешнего сезона — чемпионата мира на отдельных дистанциях, который 13—16 февраля пройдет на другом высокогорном катке в олимпийском Солт-Лейк-Сити (США), российские конькобежцы, завоевавшие на недавнем чемпионате Европы в Херенвене (Голландия) семнадцать наград, в том числе пять золотых, продолжают наращивать обороты. В первый день кубкового этапа на знаменитом установленными здесь многочисленными мировыми рекордами олимпийском льду в Калгари российское трио заняло весь пьедестал после забегов на дистанции 500 м. Чемпион мира и Европы 27-летний Руслан Мурашов победил с лучшим результатом сезона в мире — 34,043 сек. Второе место, уступив коллеге по сборной 0,009 сек., занял трехкратный чемпион и рекордсмен мира на этой дистанции Павел Кулижников, а на третью ступень поднялся пробежавший по личному рекорду Виктор Муштаков — 34,068 сек.

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Исполнительный директор Союза конькобежцев России, известная в прошлом конькобежка Варвара Барышева тройной успех спринтеров считает ответом голландцам, которые часто делят между собой все медали на крупных соревнованиях. «Это наш ответ чисто голландским пьедесталам, которыми они славятся в конькобежном спорте. Надеюсь, удастся повторить этот результат и на чемпионате мира в США, — приводит слова госпожи Барышевой “РИА Новости”.— А кто уж будет там первым, вторым и третьим, пусть ребята сами определят своими секундами».

В этот же вечер победу на своей любимой еще недавно дистанции 1500 м, на которой он трижды становился чемпионом мира, одержал Денис Юсков, в последнее время небезуспешно пытающийся сделать своей основной более длинную дистанцию 5000 м. 30-летний россиянин преодолел «полуторку» за 1 мин 43,234 сек. На втором и третьем местах китаец Чжунъянь Нин (+ 0,02) и американец Джой Мантиа (+0,50).

Отличились также Ольга Фаткулина (1.12,803 — личный рекорд) и Екатерина Шихова (1.12,842), завоевавшие серебро и бронзу соответственно на дистанции 1000 м. Золото получила олимпийская и мировая чемпионка, а также двукратный серебряный призер Игр из Японии Нао Кодайра (1.12,652).