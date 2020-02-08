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8 февраля, источник: ТАСС

Конькобежец Кулижников с рекордом катка победил на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира

ТАСС, 9 февраля. Россиянин Павел Кулижников завоевал золотую медаль на дистанции 1000 м на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в канадском Калгари.

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Источник: AP 2020

25-летний россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 6,497 секунды и установил новый рекорд катка. Второе место занял Томас Крол (1.07,017) из Нидерландов, третья строчку у его соотечественника Кьелда Нёйса (1.07,19).

Россиянин Виктор Муштаков (1.07,586) показал девятый результат.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, также на его счету три золотые медали мировых первенств в спринтерском многоборье. На чемпионатах Европы он завоевал пять золотых наград.

Этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь с субботы на воскресенье.

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