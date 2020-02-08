Конькобежец Кулижников с рекордом катка победил на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира

25-летний россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 6,497 секунды и установил новый рекорд катка. Второе место занял Томас Крол (1.07,017) из Нидерландов, третья строчку у его соотечественника Кьелда Нёйса (1.07,19).

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, также на его счету три золотые медали мировых первенств в спринтерском многоборье. На чемпионатах Европы он завоевал пять золотых наград.