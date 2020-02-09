Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Лацио
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Осасуна
Реал
13
Хоккей. Европа
3-й период
Швеция
Финляндия
41
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Севилья
Хоккей. НХЛ
20:30
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Борнмут
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Лечче
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Баффало Сэйбрз
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Атлетик
21
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ
Сассуоло
12
Хоккей. Европа
14:15
Россия
Чехия
Б
34
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол
Мальорка
10
Хоккей. НХЛ
10.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
10.02
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.02
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
26
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Каролина Харрикейнз
Б
56
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
17:41 (мск), источник: ТАСС

Просвирнова заняла второе место на этапе Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1500 м

ТАСС, 9 февраля. Россиянка Софья Просвирнова стала второй на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в германском Дрездене.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первое место заняла спортсменка из Нидерландов Сюзанне Схюлтинг, показавшая время 2 минуты 24,845 секунды. Просвирнова уступила лидеру 0,02 секунды. Третьей стала француженка Тифани Юо-Маршан (2.25,045).

Еще одна россиянка Екатерина Ефременкова заняла пятое место (3.00,515).

Просвирнова является серебряным призером чемпионата мира 2018 года, дважды она завоевывала бронзовые награды мирового первенства (2016, 2019). На чемпионатах мира она пять раз выигрывала золотые медали.

Соревнования в Дрездене завершатся в воскресенье. Следующий этап Кубка мира пройдет 14 февраля в Дордрехте (Нидерланды).

 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Россия эффектно забивала чехам, но опять проиграла в Евротуре
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Смолов впервые вошел в стартовый состав «Сельты»
Ласицкене выиграла «Русскую зиму» с лучшим результатом сезона
Дзюба снова покорил Испанию. И ЦСКА
«Рубин» разгромил юрмальский «Спартак» в Турции
Матч «Манчестер Сити» в чемпионате Англии отложили
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь