Российские конькобежцы в США начинают борьбу за медали чемпионата мира
ТАСС, 13 февраля. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанция стартует в четверг в американском городе
ТАСС, 13 февраля. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанция стартует в четверг в американском городе
В состав сборной вошли Кулижников, Юсков, Сергей Трофимов, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Данила Семериков, Александр Румянцев и Руслан Захаров. Женскую команду составили Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова.
Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов в беседе с ТАСС отметил, что соревнования пройдут на быстром льду, поэтому можно ожидать обновления мировых рекордов.
К главному старту сезона российские конькобежцы подходят в хорошей форме, что продемонстрировали несколько дней назад на этапе Кубка мира в канадском городе Калгари.
Тогда россияне заняли весь пьедестал на дистанции 500 м, Юсков победил на 1500 м, Фаткулина заняла второе место на 1000 м, а Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 3000 м.
В прошлом году на мировом первенстве сборная России завоевала 11 медалей, став седьмой в общекомандном зачете. По количеству наград россияне тогда уступили только норвежцам (16).
Единственную золотую медаль завоевал Руслан Мурашов на дистанции 500 м, остальные десять наград были бронзовыми. Турнир проходил в немецком городе Инцелль.
Чемпионат мира в