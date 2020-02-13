Российские конькобежцы в США начинают борьбу за медали чемпионата мира

К главному старту сезона российские конькобежцы подходят в хорошей форме, что продемонстрировали несколько дней назад на этапе Кубка мира в канадском городе Калгари.

Тогда россияне заняли весь пьедестал на дистанции 500 м, Юсков победил на 1500 м, Фаткулина заняла второе место на 1000 м, а Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 3000 м.

В прошлом году на мировом первенстве сборная России завоевала 11 медалей, став седьмой в общекомандном зачете. По количеству наград россияне тогда уступили только норвежцам (16).