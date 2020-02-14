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11:07 (мск), источник: ТАСС

Падение Кулижникова не позволило россиянам побороться за медали ЧМ в командном спринте

ТАСС, 14 февраля. Мужская сборная России не смогла финишировать в командном спринте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях из-за падения Павла Кулижникова. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

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Источник: AP 2020

В составе сборной России выступали Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков. Победу одержала сборная Нидерландов, показавшая результат 1 минута 18,187 секунды. Второе место заняла команда Китая (отставание — 0,35 секунды), третьими стали норвежские конькобежцы (+1,36). Первой к финишу пришла сборная Канады, однако за нарушение правил команда была дисквалифицирована после забега.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первый день мирового первенства сборная России завоевала две медали. На дистанции 3000 м бронзу выиграла Наталья Воронина, а женская команда стала второй в спринте. В медальном зачете лидирует сборная Нидерландов, завоевавшая две золотые и две серебряные награды. На втором месте идут канадские конькобежцы, имеющие в активе одну золотую и одну бронзовую медали.

Во второй соревновательный день у женщин пройдут командная гонка преследования и забеги на 500 м. Мужчины будут соревноваться на дистанциях 500 м и 10000 м. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 16 февраля.

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