Падение Кулижникова не позволило россиянам побороться за медали ЧМ в командном спринте

Источник: AP 2020

В составе сборной России выступали Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков. Победу одержала сборная Нидерландов, показавшая результат 1 минута 18,187 секунды. Второе место заняла команда Китая (отставание — 0,35 секунды), третьими стали норвежские конькобежцы (+1,36). Первой к финишу пришла сборная Канады, однако за нарушение правил команда была дисквалифицирована после забега.

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В первый день мирового первенства сборная России завоевала две медали. На дистанции 3000 м бронзу выиграла Наталья Воронина, а женская команда стала второй в спринте. В медальном зачете лидирует сборная Нидерландов, завоевавшая две золотые и две серебряные награды. На втором месте идут канадские конькобежцы, имеющие в активе одну золотую и одну бронзовую медали.