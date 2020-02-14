Фаткулина: Перелет убил, хорошо, что соперники были в том же самолете

Спринтерская группа сборной России после этапа Кубка мира в канадском Калгари вылетела на день позже на чемпионат мира в
«Я сегодня бежала и почувствовала, что не было такой свежести — прилипала на своем круге в командном спринте. Надеюсь, завтра все будет
«Мы сидели в том самом чудесном самолете, который никак не мог улететь. Сидели мы в нем часа два, потом сказали, что улететь сможем только утром. Еще и проблемы с багажом были. Хорошо, что коньки остались с нами и комбинезоны тоже. Так что сразу на тренировку. В общем, был стресс, было приключение», — призналась Качанова.
Некоторые голландские конькобежцы, в том числе лидер сборной Свен Крамер, улетели чартером из Калгари, оказавшись в этой ситуации. «К сожалению, я не так хорошо знакома со Свеном, а то, может быть, он бы по дружбе тоже подвез, — пошутила Голикова. — Всякое бывает. Главное — успели на тренировку. Нас разместили в отеле, я даже успела чуть расслабиться. Это не так, чтобы ужас, кошмар и мрак. Лучше узнать о поломке до полета».