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11:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фаткулина: Перелет убил, хорошо, что соперники были в том же самолете

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (США), 14 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Серебряный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте россиянка Ольга Фаткулина призналась, что, столкнувшись с проблемами с перелетом на чемпионат мира в США, утешала себя мыслью, что у соперников из других команд те же неприятности.

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Источник: РИА "Новости"

Спринтерская группа сборной России после этапа Кубка мира в канадском Калгари вылетела на день позже на чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити (США) из-за поломки самолета. В первый день турнира россиянки Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова стали вторыми в командном спринте.

«Я сегодня бежала и почувствовала, что не было такой свежести — прилипала на своем круге в командном спринте. Надеюсь, завтра все будет по-другому. Перелет убил. Утешала себя тем, что наши соперники тоже находятся в том же самолете. Напрягало не то, что мы застряли на вылете, а то, что так похабно относятся к людям, прежде всего», — сказала Фаткулина РИА Новости.

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«Мы сидели в том самом чудесном самолете, который никак не мог улететь. Сидели мы в нем часа два, потом сказали, что улететь сможем только утром. Еще и проблемы с багажом были. Хорошо, что коньки остались с нами и комбинезоны тоже. Так что сразу на тренировку. В общем, был стресс, было приключение», — призналась Качанова.

Некоторые голландские конькобежцы, в том числе лидер сборной Свен Крамер, улетели чартером из Калгари, оказавшись в этой ситуации. «К сожалению, я не так хорошо знакома со Свеном, а то, может быть, он бы по дружбе тоже подвез, — пошутила Голикова. — Всякое бывает. Главное — успели на тренировку. Нас разместили в отеле, я даже успела чуть расслабиться. Это не так, чтобы ужас, кошмар и мрак. Лучше узнать о поломке до полета».

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