Фаткулина: Перелет убил, хорошо, что соперники были в том же самолете

Источник: РИА "Новости"

Спринтерская группа сборной России после этапа Кубка мира в канадском Калгари вылетела на день позже на чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити (США) из-за поломки самолета. В первый день турнира россиянки Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова стали вторыми в командном спринте.

«Я сегодня бежала и почувствовала, что не было такой свежести — прилипала на своем круге в командном спринте. Надеюсь, завтра все будет по-другому. Перелет убил. Утешала себя тем, что наши соперники тоже находятся в том же самолете. Напрягало не то, что мы застряли на вылете, а то, что так похабно относятся к людям, прежде всего», — сказала Фаткулина РИА Новости.

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«Мы сидели в том самом чудесном самолете, который никак не мог улететь. Сидели мы в нем часа два, потом сказали, что улететь сможем только утром. Еще и проблемы с багажом были. Хорошо, что коньки остались с нами и комбинезоны тоже. Так что сразу на тренировку. В общем, был стресс, было приключение», — призналась Качанова.