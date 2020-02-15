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10:06 (мск), источник: ТАСС

Кулижников завоевал золото на дистанции 500 м на ЧМ по конькобежному спорту

ТАСС, 15 февраля. Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль чемпионата мира на отдельных дистанциях в забеге на 500 м. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

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Источник: AP 2020

Кулижников показал результат 33,727 секунды. Второе место занял россиянин Руслан Мурашов, преодолевший дистанцию за 33,995 секунды и установивший личный рекорд. Бронзу завоевал японец Тацуя Синхама (34,035). Россиянин Виктор Муштаков также показал лучшее время в карьере, однако занял только четвертое место (34,059).

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Для 25-летнего Кулижникова золотая медаль стала четвертой в рамках чемпионатов мира на отдельных дистанциях, также в его активе есть серебряная и бронзовая награды. Россиянин трижды побеждал на мировых первенствах в спринтерском многоборье, пять раз выигрывал золото на чемпионатах Европы и один раз становился бронзовым призером. Кулижникову принадлежит мировой рекорд на дистанции 500 м — 33,61 секунды.

Мурашов завоевал свою вторую серебряную медаль на чемпионатах мира. В прошлом году он стал победителем на дистанции 500 м. Также в его активе две бронзовые награды мировых первенств. 27-летний Мурашов является двукратным чемпионом Европы и имеет одну бронзовую медаль континентального первенства.

Теперь в активе сборной России четыре медали на чемпионате мира.

В первый день команда завоевала две награды. На дистанции 3000 м бронзу выиграла Наталья Воронина, а женская сборная стала второй в спринте.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 16 февраля.

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