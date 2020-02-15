Голикова и Фаткулина стали призёрами ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 500 м
Российская спортсменка Ангелина Голикова выиграла серебряную награду на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в
Российская спортсменка Ангелина Голикова выиграла серебряную награду на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в
Дистанцию 500 метров она преодолела за 36,741 секунды.
Бронзовую медаль завоевала другая россиянка — Ольга Фаткуллина (36,789), а Дарья Качанова заняла 10-е место (37,472).
Победительницей стала японка Нао Кодайра с результатом 36,691 секунды.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях,
Женщины. 500 метров
1. Нао Кодайра (Япония) — 36,691.
2. Ангелина Голикова (Россия) — 36,741 (+0,05).
3. Ольга Фаткулина (Россия) — 36,789 (+0,09).
…
10. Дарья Качанова (Россия) — 37,472 (+0,78).