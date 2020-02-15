Голикова и Фаткулина стали призёрами ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 500 м

Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Сочи
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
СКА
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Алавес
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
15:30
Саутгемптон
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
СПАЛ
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Хетафе
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
19:30
Амьен
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Фортуна Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Леванте
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Сан-Хосе Шаркс
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
52
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
23:59
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
14.02
Вулверхэмптон Уондерерс
Лестер
00
Футбол. Зарубежный
14.02
Валенсия
Атлетико
22
Футбол. Зарубежный
14.02
Монако
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
14.02
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
40
Все события
Фоторепортажи
13Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Голикова и Фаткулина стали призёрами ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 500 м

Российская спортсменка Ангелина Голикова выиграла серебряную награду на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Олимпийский овал Юты».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дистанцию 500 метров она преодолела за 36,741 секунды.

Бронзовую медаль завоевала другая россиянка — Ольга Фаткуллина (36,789), а Дарья Качанова заняла 10-е место (37,472).

Победительницей стала японка Нао Кодайра с результатом 36,691 секунды.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях, Солт-Лейк-Сити (США)
Женщины. 500 метров

1. Нао Кодайра (Япония) — 36,691.
2. Ангелина Голикова (Россия) — 36,741 (+0,05).
3. Ольга Фаткулина (Россия) — 36,789 (+0,09).

10. Дарья Качанова (Россия) — 37,472 (+0,78).

 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Коллапс «Манчестер Сити»: Гвардьола покинет клуб?
Кулижников выиграл золото ЧМ со вторым результатом в истории
Русский вундеркинд снова отжигает в НХЛ (видео)
Биатлонист Устюгов лишен золота Олимпиады в Сочи
В Нью-Йорке должны молиться на русских. Георгиев выдал суперматч
Брайант вошел в список финалистов на введение в Зал славы
Неймар разозлил руководство «ПСЖ» поездкой в Германию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь