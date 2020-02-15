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09:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кулижников выиграл золото чемпионата мира со вторым результатом в истории

Павел Кулижников в четвертый раз в карьере выиграл золото чемпионата мира, первенствовав на дистанции 500 метров в американском Солт-Лейк-Сити.

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Источник: AP 2020

Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины, 500 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 33,727
2. Руслан Мурашов (Россия) — 33,995
3. Тацуя Синхама (Япония) — 34,035
4. Виктор Муштаков (Россия) — 34,059
5. Дайти Яманака (Япония) — 34,068
6. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,123.

Ранее 25-летний россиянин становился лучшим в Херенвене-2015 (500 метров) и дважды в Коломне-2016 (500 и 1000 метров). По числу побед на самой короткой дистанции Кулижников сравнялся с легендарным канадцем Джереми Уотерспуном (по три), выше него — только король спринта конца 1990-х Хироясу Симицу из Японии (пять золотых медалей).

Чемпионы мира на дистанции 500 метров

ГодГородСпортсменСтранаПобедаРезультат
1996ХамарХироясу СимицуЯпония1-я35.91; 36,15
1997ВаршаваМанабу ХорииЯпония1-я37,08; 36,47
1998КалгариХироясу СимицуЯпония2-я35,36; 34,82
1999ХеренвенХироясу СимицуЯпония3-я35,43; 35,26
2000НаганоХироясу СимицуЯпония4-я35,30; 35,19
2001Солт-Лейк-СитиХироясу СимицуЯпония5-я34,64; 34,32
2003БерлинДжереми УотерспунКанада1-я35,12; 34,85
2004СеулДжереми УотерспунКанада2-я35,54; 35,25
2005ИнцельЙодзи КатоЯпония1-я35,57; 35,45
2007Солт-Лейк-СитиЛи Ган СокКорея1-я34,44; 34,25
2008НаганоДжереми УотерспунКанада3-я34,78; 34,68
2009ВанкуверЛи Ган СокКорея2-я34,80; 34,93
2011ИнцельЛи Гю ХукКорея1-я34,78; 34,32
2012ХеренвенМо Тхэ БомКорея1-я34,80; 34,84
2013СочиМо Тхэ БомКорея2-я34,94; 34,82
2015ХеренвенПавел КулижниковРоссия1-я34,38; 34,55
2016КоломнаПавел КулижниковРоссия2-я34,61; 34,42
2017КаннынЯн СмекенсГолландия1-я34,58
2019ИнцельРуслан МурашовРоссия1-я34,22
2020Солт-Лейк-СитиПавел КулижниковРоссия3-я33,73

* До 2017 года чемпион мира на дистанции 500 метров определялся по итогам двух забегов.

При этом Кулижников в третий раз в карьере выбежал из 34 секунд и показал второй результат в истории конькобежного спорта. Быстрее 500 метров ему удавалось преодолеть только в марте прошлого, когда на мировой рекорд японца Тацуи Синамы россиянин ответил результатом 33,61. Тем временем, серебряный призер ЧМ-2020 Руслан Мурашов стал третьим в истории конькобежцем, разменявшим 34,00. Психологический рубеж он преодолел на 0,005 секунды.

Лучшие результаты на дистанции 500 метров в истории

ДатаГородСпортсменСтранаРезультат
09.03.2019Солт-Лейк-СитиПавел КулижниковРоссия33,61
15.02.2020Солт-Лейк-СитиПавел КулижниковРоссия33,73
10.03.2019Солт-Лейк-СитиТацуя СинамаЯпония33,79
09.03.2019Солт-Лейк-СитиТацуя СинамаЯпония33,83
20.11.2015Солт-Лейк-СитиПавел КулижниковРоссия33,98
15.02.2020Солт-Лейк-СитиРуслан МурашовРоссия33,99
15.11.2015КалгариПавел КулижниковРоссия34,00
09.12.2017Солт-Лейк-СитиРуслан МурашовРоссия34,02
09.11.2007Солт-Лейк-СитиДжереми УотерспунКанада34,03
10.03.2019Солт-Лейк-СитиЧи Мин ГюКорея34,03

Мурашов выиграл уже четвертую медаль на 500-метровке. Ранее он по разу становился первым, вторым и третьим. Помимо его и Кулижникова награды для России на этой дистанции завоевывали Сергей Клевченя, Дмитрий Лобков и оставшийся сегодня четвертым Виктор Муштаков.

Подиумы российских мужчин на дистанции 500 метров на ЧМ

ГодГородСпортсменРезультатыМесто
1996ХамарСергей Клевченя36,13; 36,082-е
2004СеулДмитрий Лобков35,68; 35,462-е
2015ХеренвенПавел Кулижников34,38; 34,551-е
2016КоломнаПавел Кулижников34,61; 34,421-е


Руслан Мурашов34,60; 35,082-е
2017КаннынРуслан Мурашов34,763-е
2019ИнцельРуслан Мурашов34,221-е


Виктор Муштаков34,433-е
2020Солт-Лейк-СитиПавел Кулижников33,731-е


Руслан Мурашов33,992-е

Под стать мужчинам выступили и российские девушки. Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина не только вдвоем взошли на подиум, чего с российскими спринтершами еще не случалось, но и синхронно превзошли рекорд Европы, который Ольга делила с Ванессой Херцог из Австрии (36,83). При этом стоит отметить и тот факт, что в XXI веке выиграть медали на 500-метровке из наших спортсменок смогли только олимпийская чемпионка Светлана Журова, да та же Фаткулина — на предолимпийском чемпионате в Сочи.

Подиумы российских женщин на дистанции 500 метров на ЧМ

ГодГородСпортсменкаРезультатыМесто
1996ХамарСветлана Журова39,73; 39,571-е
1998КалгариСветлана Журова38,30; 38,352-е
1999ХеренвенСветлана Журова38,04; 38,892-е
2000НаганоСветлана Журова38,78; 38,852-е
2001Солт-Лейк-СитиСветлана Журова37,69; 37,553-е
2013СочиОльга Фаткулина38,14; 37,943-е
2020Солт-Лейк-СитиАнгелина Голикова36,742-е


Ольга Фаткулина36,793-е
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