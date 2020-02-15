Кулижников выиграл золото чемпионата мира со вторым результатом в истории

Источник: AP 2020

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины, 500 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 33,727

2. Руслан Мурашов (Россия) — 33,995

3. Тацуя Синхама (Япония) — 34,035

4. Виктор Муштаков (Россия) — 34,059

5. Дайти Яманака (Япония) — 34,068

6. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,123.

Ранее 25-летний россиянин становился лучшим в Херенвене-2015 (500 метров) и дважды в Коломне-2016 (500 и 1000 метров). По числу побед на самой короткой дистанции Кулижников сравнялся с легендарным канадцем Джереми Уотерспуном (по три), выше него — только король спринта конца 1990-х Хироясу Симицу из Японии (пять золотых медалей).

Чемпионы мира на дистанции 500 метров

Год Город Спортсмен Страна Победа Результат 1996 Хамар Хироясу Симицу Япония 1-я 35.91; 36,15 1997 Варшава Манабу Хории Япония 1-я 37,08; 36,47 1998 Калгари Хироясу Симицу Япония 2-я 35,36; 34,82 1999 Херенвен Хироясу Симицу Япония 3-я 35,43; 35,26 2000 Нагано Хироясу Симицу Япония 4-я 35,30; 35,19 2001 Солт-Лейк-Сити Хироясу Симицу Япония 5-я 34,64; 34,32 2003 Берлин Джереми Уотерспун Канада 1-я 35,12; 34,85 2004 Сеул Джереми Уотерспун Канада 2-я 35,54; 35,25 2005 Инцель Йодзи Като Япония 1-я 35,57; 35,45 2007 Солт-Лейк-Сити Ли Ган Сок Корея 1-я 34,44; 34,25 2008 Нагано Джереми Уотерспун Канада 3-я 34,78; 34,68 2009 Ванкувер Ли Ган Сок Корея 2-я 34,80; 34,93 2011 Инцель Ли Гю Хук Корея 1-я 34,78; 34,32 2012 Херенвен Мо Тхэ Бом Корея 1-я 34,80; 34,84 2013 Сочи Мо Тхэ Бом Корея 2-я 34,94; 34,82 2015 Херенвен Павел Кулижников Россия 1-я 34,38; 34,55 2016 Коломна Павел Кулижников Россия 2-я 34,61; 34,42 2017 Каннын Ян Смекенс Голландия 1-я 34,58 2019 Инцель Руслан Мурашов Россия 1-я 34,22 2020 Солт-Лейк-Сити Павел Кулижников Россия 3-я 33,73

* До 2017 года чемпион мира на дистанции 500 метров определялся по итогам двух забегов.

При этом Кулижников в третий раз в карьере выбежал из 34 секунд и показал второй результат в истории конькобежного спорта. Быстрее 500 метров ему удавалось преодолеть только в марте прошлого, когда на мировой рекорд японца Тацуи Синамы россиянин ответил результатом 33,61. Тем временем, серебряный призер ЧМ-2020 Руслан Мурашов стал третьим в истории конькобежцем, разменявшим 34,00. Психологический рубеж он преодолел на 0,005 секунды.

Лучшие результаты на дистанции 500 метров в истории

Дата Город Спортсмен Страна Результат 09.03.2019 Солт-Лейк-Сити Павел Кулижников Россия 33,61 15.02.2020 Солт-Лейк-Сити Павел Кулижников Россия 33,73 10.03.2019 Солт-Лейк-Сити Тацуя Синама Япония 33,79 09.03.2019 Солт-Лейк-Сити Тацуя Синама Япония 33,83 20.11.2015 Солт-Лейк-Сити Павел Кулижников Россия 33,98 15.02.2020 Солт-Лейк-Сити Руслан Мурашов Россия 33,99 15.11.2015 Калгари Павел Кулижников Россия 34,00 09.12.2017 Солт-Лейк-Сити Руслан Мурашов Россия 34,02 09.11.2007 Солт-Лейк-Сити Джереми Уотерспун Канада 34,03 10.03.2019 Солт-Лейк-Сити Чи Мин Гю Корея 34,03

Мурашов выиграл уже четвертую медаль на 500-метровке. Ранее он по разу становился первым, вторым и третьим. Помимо его и Кулижникова награды для России на этой дистанции завоевывали Сергей Клевченя, Дмитрий Лобков и оставшийся сегодня четвертым Виктор Муштаков.

Подиумы российских мужчин на дистанции 500 метров на ЧМ

Год Город Спортсмен Результаты Место 1996 Хамар Сергей Клевченя 36,13; 36,08 2-е 2004 Сеул Дмитрий Лобков 35,68; 35,46 2-е 2015 Херенвен Павел Кулижников 34,38; 34,55 1-е 2016 Коломна Павел Кулижников 34,61; 34,42 1-е



Руслан Мурашов 34,60; 35,08 2-е 2017 Каннын Руслан Мурашов 34,76 3-е 2019 Инцель Руслан Мурашов 34,22 1-е



Виктор Муштаков 34,43 3-е 2020 Солт-Лейк-Сити Павел Кулижников 33,73 1-е



Руслан Мурашов 33,99 2-е

Под стать мужчинам выступили и российские девушки. Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина не только вдвоем взошли на подиум, чего с российскими спринтершами еще не случалось, но и синхронно превзошли рекорд Европы, который Ольга делила с Ванессой Херцог из Австрии (36,83). При этом стоит отметить и тот факт, что в XXI веке выиграть медали на 500-метровке из наших спортсменок смогли только олимпийская чемпионка Светлана Журова, да та же Фаткулина — на предолимпийском чемпионате в Сочи.

Подиумы российских женщин на дистанции 500 метров на ЧМ