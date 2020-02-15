Кулижников выиграл золото чемпионата мира со вторым результатом в истории
Павел Кулижников в четвертый раз в карьере выиграл золото чемпионата мира, первенствовав на дистанции 500 метров в американском
Павел Кулижников в четвертый раз в карьере выиграл золото чемпионата мира, первенствовав на дистанции 500 метров в американском
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины, 500 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 33,727
2. Руслан Мурашов (Россия) — 33,995
3. Тацуя Синхама (Япония) — 34,035
4. Виктор Муштаков (Россия) — 34,059
5. Дайти Яманака (Япония) — 34,068
6. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,123.
Ранее 25-летний россиянин становился лучшим в Херенвене-2015 (500 метров) и дважды в Коломне-2016 (500 и 1000 метров). По числу побед на самой короткой дистанции Кулижников сравнялся с легендарным канадцем Джереми Уотерспуном (по три), выше него — только король спринта конца 1990-х Хироясу Симицу из Японии (пять золотых медалей).
|Год
|Город
|Спортсмен
|Страна
|Победа
|Результат
|1996
|Хамар
|Хироясу Симицу
|Япония
|1-я
|35.91; 36,15
|1997
|Варшава
|Манабу Хории
|Япония
|1-я
|37,08; 36,47
|1998
|Калгари
|Хироясу Симицу
|Япония
|2-я
|35,36; 34,82
|1999
|Херенвен
|Хироясу Симицу
|Япония
|3-я
|35,43; 35,26
|2000
|Нагано
|Хироясу Симицу
|Япония
|4-я
|35,30; 35,19
|2001
|Солт-Лейк-Сити
|Хироясу Симицу
|Япония
|5-я
|34,64; 34,32
|2003
|Берлин
|Джереми Уотерспун
|Канада
|1-я
|35,12; 34,85
|2004
|Сеул
|Джереми Уотерспун
|Канада
|2-я
|35,54; 35,25
|2005
|Инцель
|Йодзи Като
|Япония
|1-я
|35,57; 35,45
|2007
|Солт-Лейк-Сити
|Ли Ган Сок
|Корея
|1-я
|34,44; 34,25
|2008
|Нагано
|Джереми Уотерспун
|Канада
|3-я
|34,78; 34,68
|2009
|Ванкувер
|Ли Ган Сок
|Корея
|2-я
|34,80; 34,93
|2011
|Инцель
|Ли Гю Хук
|Корея
|1-я
|34,78; 34,32
|2012
|Херенвен
|Мо Тхэ Бом
|Корея
|1-я
|34,80; 34,84
|2013
|Сочи
|Мо Тхэ Бом
|Корея
|2-я
|34,94; 34,82
|2015
|Херенвен
|Павел Кулижников
|Россия
|1-я
|34,38; 34,55
|2016
|Коломна
|Павел Кулижников
|Россия
|2-я
|34,61; 34,42
|2017
|Каннын
|Ян Смекенс
|Голландия
|1-я
|34,58
|2019
|Инцель
|Руслан Мурашов
|Россия
|1-я
|34,22
|2020
|Солт-Лейк-Сити
|Павел Кулижников
|Россия
|3-я
|33,73
* До 2017 года чемпион мира на дистанции 500 метров определялся по итогам двух забегов.
При этом Кулижников в третий раз в карьере выбежал из 34 секунд и показал второй результат в истории конькобежного спорта. Быстрее 500 метров ему удавалось преодолеть только в марте прошлого, когда на мировой рекорд японца Тацуи Синамы россиянин ответил результатом 33,61. Тем временем, серебряный призер ЧМ-2020 Руслан Мурашов стал третьим в истории конькобежцем, разменявшим 34,00. Психологический рубеж он преодолел на 0,005 секунды.
|Дата
|Город
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|09.03.2019
|Солт-Лейк-Сити
|Павел Кулижников
|Россия
|33,61
|15.02.2020
|Солт-Лейк-Сити
|Павел Кулижников
|Россия
|33,73
|10.03.2019
|Солт-Лейк-Сити
|Тацуя Синама
|Япония
|33,79
|09.03.2019
|Солт-Лейк-Сити
|Тацуя Синама
|Япония
|33,83
|20.11.2015
|Солт-Лейк-Сити
|Павел Кулижников
|Россия
|33,98
|15.02.2020
|Солт-Лейк-Сити
|Руслан Мурашов
|Россия
|33,99
|15.11.2015
|Калгари
|Павел Кулижников
|Россия
|34,00
|09.12.2017
|Солт-Лейк-Сити
|Руслан Мурашов
|Россия
|34,02
|09.11.2007
|Солт-Лейк-Сити
|Джереми Уотерспун
|Канада
|34,03
|10.03.2019
|Солт-Лейк-Сити
|Чи Мин Гю
|Корея
|34,03
Мурашов выиграл уже четвертую медаль на 500-метровке. Ранее он по разу становился первым, вторым и третьим. Помимо его и Кулижникова награды для России на этой дистанции завоевывали Сергей Клевченя, Дмитрий Лобков и оставшийся сегодня четвертым Виктор Муштаков.
|Год
|Город
|Спортсмен
|Результаты
|Место
|1996
|Хамар
|Сергей Клевченя
|36,13; 36,08
|2-е
|2004
|Сеул
|Дмитрий Лобков
|35,68; 35,46
|2-е
|2015
|Херенвен
|Павел Кулижников
|34,38; 34,55
|1-е
|2016
|Коломна
|Павел Кулижников
|34,61; 34,42
|1-е
|Руслан Мурашов
|34,60; 35,08
|2-е
|2017
|Каннын
|Руслан Мурашов
|34,76
|3-е
|2019
|Инцель
|Руслан Мурашов
|34,22
|1-е
|Виктор Муштаков
|34,43
|3-е
|2020
|Солт-Лейк-Сити
|Павел Кулижников
|33,73
|1-е
|Руслан Мурашов
|33,99
|2-е
Под стать мужчинам выступили и российские девушки. Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина не только вдвоем взошли на подиум, чего с российскими спринтершами еще не случалось, но и синхронно превзошли рекорд Европы, который Ольга делила с Ванессой Херцог из Австрии (36,83). При этом стоит отметить и тот факт, что в XXI веке выиграть медали на 500-метровке из наших спортсменок смогли только олимпийская чемпионка Светлана Журова, да та же Фаткулина — на предолимпийском чемпионате в Сочи.
|Год
|Город
|Спортсменка
|Результаты
|Место
|1996
|Хамар
|Светлана Журова
|39,73; 39,57
|1-е
|1998
|Калгари
|Светлана Журова
|38,30; 38,35
|2-е
|1999
|Херенвен
|Светлана Журова
|38,04; 38,89
|2-е
|2000
|Нагано
|Светлана Журова
|38,78; 38,85
|2-е
|2001
|Солт-Лейк-Сити
|Светлана Журова
|37,69; 37,55
|3-е
|2013
|Сочи
|Ольга Фаткулина
|38,14; 37,94
|3-е
|2020
|Солт-Лейк-Сити
|Ангелина Голикова
|36,74
|2-е
|Ольга Фаткулина
|36,79
|3-е