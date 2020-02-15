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10:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кулижников о золоте, выигранном с травмой: Бегал c болью в руке

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (США), 15 фев — РИА Новости. Рекордсмен мира в конькобежном спорте россиянин Павел Кулижников рассказал, что победил на дистанции 500 метров на чемпионате мира несмотря на боль в плече, которое он травмировал день назад.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кулижников победил на дистанции 500 м на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити. В предыдущий день соревнований он упал в командном спринте и травмировал плечо.

«У меня когда-то  был перелом ключицы, (была) операция, и все там пришлось переделывать. Вчера упал, и вот это плечо вылетело, сейчас руку поднять не могу: поднимаю — и мне больно. Старт делал аккуратно. Я вообще старался пробежать как можно аккуратнее, потому что из-за  руки координация сбивается. Мне повезло с дорожкой, многим — нет, а они могли бы спокойно выиграть. Так что в командном спринте полетал классно, а сегодня бегал с болью в руке. Просто рад, что есть медаль», — сказал Кулижников РИА Новости.

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