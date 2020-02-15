Кулижников о золоте, выигранном с травмой: Бегал c болью в руке

«У меня когда-то был перелом ключицы, (была) операция, и все там пришлось переделывать. Вчера упал, и вот это плечо вылетело, сейчас руку поднять не могу: поднимаю — и мне больно. Старт делал аккуратно. Я вообще старался пробежать как можно аккуратнее, потому что из-за руки координация сбивается. Мне повезло с дорожкой, многим — нет, а они могли бы спокойно выиграть. Так что в командном спринте полетал классно, а сегодня бегал с болью в руке. Просто рад, что есть медаль», — сказал Кулижников РИА Новости.