Конькобежка Фаткулина завоевала серебро ЧМ на дистанции 1000 м
Россиянка Ольга Фаткулина с личным рекордом стала серебряным призёром чемпионата мира на отдельных дистанциях, который проходит в
Россиянка Ольга Фаткулина с личным рекордом стала серебряным призёром чемпионата мира на отдельных дистанциях, который проходит в
Фаткулина 0,48 секунды уступила победительнице из Нидерландов Ютте Лердам. Бронзовым призёром соревнований стала японка Миха Такаги.
Россиянки Екатерина Шихова и Дарья Качанова вошли в десятку сильнейших, заняв седьмое и десятое места соответственно.
Ранее Фаткулина завоевала бронзу ЧМ на дистанции 500 м.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях.
Женщины, 1000 м
1. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.11,847.
2. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.12,331.
3. Михо Такаги (Япония) — 1.12,345.
7. Екатерина Шихова (Россия) — 1.12,886.
10. Дарья Качанова (Россия) — 1.13,101.