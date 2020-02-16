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09:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Конькобежка Фаткулина завоевала серебро ЧМ на дистанции 1000 м

Россиянка Ольга Фаткулина с личным рекордом стала серебряным призёром чемпионата мира на отдельных дистанциях, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США).

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Источник: РИА "Новости"

Фаткулина 0,48 секунды уступила победительнице из Нидерландов Ютте Лердам. Бронзовым призёром соревнований стала японка Миха Такаги.

Россиянки Екатерина Шихова и Дарья Качанова вошли в десятку сильнейших, заняв седьмое и десятое места соответственно.

Ранее Фаткулина завоевала бронзу ЧМ на дистанции 500 м.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Солт-Лейк-Сити, США
Женщины, 1000 м

1. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.11,847.
2. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.12,331.
3. Михо Такаги (Япония) — 1.12,345.
7. Екатерина Шихова (Россия) — 1.12,886.
10. Дарья Качанова (Россия) — 1.13,101.

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