Конькобежец Кулижников: Хотел сняться с ЧМ, а побил мировой рекорд

Кулижников в субботу на чемпионате мира в
«Я вообще сняться хотел с “тысячи”. На раскатке ничего сделать не мог, рука у меня висячая, но решили что форма в принципе хорошая и почему бы не пробежать. Пробежал — и вот мировой рекорд. Очень помог Руслан (Мурашов), с которым мы бежали в паре. У меня обычно на разгоне соперников нет, и это не помогает, а тут все сработало на пользу. Отлично все сложилось. В поворотах было непросто, но мне удалось с этим справиться», — сказал Кулижников.
«Очень тяжелый чемпионат мира для меня — травма, но два золота есть. Я очень рад, хотя и правда пришлось непросто», — добавил он.