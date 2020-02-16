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09:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Конькобежец Кулижников: Хотел сняться с ЧМ, а побил мировой рекорд

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (США), 15 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Рекордсмен мира Павел Кулижников рассказал РИА Новости, что хотел сняться с чемпионата мира из-за боли в плече, но в итоге решил продолжить выступление и побил мировой рекорд.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кулижников в субботу на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити победил на дистанции 1000 метров и обновил мировой рекорд. В первый день турнира россиянин упал, а во второй завоевал золото на дистанции 500 метров.

«Я вообще сняться хотел с “тысячи”. На раскатке ничего сделать не мог, рука у меня висячая, но решили что форма в принципе хорошая и почему бы не пробежать. Пробежал — и вот мировой рекорд. Очень помог Руслан (Мурашов), с которым мы бежали в паре. У меня обычно на разгоне соперников нет, и это не помогает, а тут все сработало на пользу. Отлично все сложилось. В поворотах было непросто, но мне удалось с этим справиться», — сказал Кулижников.

«Очень тяжелый чемпионат мира для меня — травма, но два золота есть. Я очень рад, хотя и правда пришлось непросто», — добавил он.

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