Просвирнова стала третьей на дистанции 1000 м на этапе КМ по шорт-треку в Нидерландах
ТАСС, 16 февраля. Россиянка Софья Просвирнова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по
ТАСС, 16 февраля. Россиянка Софья Просвирнова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по
Россиянка преодолела дистанцию за 1 минуту 32,670 секунды. Победительницей стала Чжи Ю Ким из Южной Кореи (1.32,552). Второе место заняла китаянка Тун Юй Хань (1.32,635).
Просвирнова является серебряным призером чемпионата мира 2018 года, дважды она завоевывала бронзовые награды мирового первенства (2016, 2019). На чемпионатах Европы она пять раз выигрывала золотые медали.
Этап Кубка мира в Дордрехте завершится в воскресенье.