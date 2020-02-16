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19:07 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские конькобежцы завоевали 9 медалей на этапе КМ среди юниоров в Минске

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские конькобежцы завоевали 9 медалей различного достоинства на этапе Кубка мира среди юниоров в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Наибольшего успеха белорусы добились в стартах нео-сеньоров, спортсменов возраста до 23 лет. Две золотые медали были завоеваны в командном преследовании. В личных стартах два серебра на счету Анны Ковалевой и Алексея Кирпичника на дистанции 3000 м. Бронза у Егора Доморацкого и Екатерины Слоевой.

В заключительный день турнира серебряную награду выиграл Евгений Болгов. Еще одну бронзу на свой счет записала Екатерина Слоева.

Девятой медалью в копилке белорусской дружины стала серебряная награда Евгении Воробьевой, отличившейся в забеге с массовым стартом. Контактную гонку она завершила с итоговым временем — 6 мин.28,340 сек. и 21-м очком в спринтерском зачете. Победу праздновала итальянка Линда Росси — 6 мин. 28,020 сек. (30 очков). Третье место оставила за собой шведка Эрика Линдгрен — 6 мин. 28,950 сек. (10).

Двукратная бронзовая медалистка минского этапа Кубка мира среди юниоров Екатерина Слоева заняла четвертое место, финишировав с итоговым временем 6 мин. 29,960 руб. (7).

Финальный Кубок мира среди юниоров, который проходил 15—16 февраля в белорусской столице, собрал под сводами «Минск-Арены» представителей 26 стран. В программе соревнований значились гонки на 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, а также командные преследования и масс-старты.

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