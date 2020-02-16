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22:11 (мск), источник: Vesti.kz

Знаменосец сборной Казахстана на Олимпиаде-2018 завоевал медаль на этапе Кубка мира

Казахстанец Абзал Ажгалиев завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку в нидерландском Дордрехте, сообщает Olympic.kz.

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Источник: olympic.kz

Он стал третьим на дистанции 500 метров. Золотую медаль завоевал Се Джун Ли из Южной Кореи, а вторым финишировал бельгиец Стийн Десмет.

В финал 27-летний Ажгалиев попал после победы во втором полуфинальном забеге. В 2016 году он выигрывал «золото» на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, а «серебро» — в 2017-м в белорусском Минске и в 2018-м в канадском Калгари.

Главное достижение в карьере Ажгалиева — «бронза» Азиады-2011. В 2014 и 2018 годах он участвовал в Олимпиаде, а на Играх в Пхенчхане был знаменосцем сборной.

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