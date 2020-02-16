Знаменосец сборной Казахстана на Олимпиаде-2018 завоевал медаль на этапе Кубка мира
Казахстанец Абзал Ажгалиев завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по
Казахстанец Абзал Ажгалиев завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по
Он стал третьим на дистанции 500 метров. Золотую медаль завоевал Се Джун Ли из Южной Кореи, а вторым финишировал бельгиец Стийн Десмет.
В финал 27-летний Ажгалиев попал после победы во втором полуфинальном забеге. В 2016 году он выигрывал «золото» на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в американском
Главное достижение в карьере Ажгалиева — «бронза» Азиады-2011. В 2014 и 2018 годах он участвовал в Олимпиаде, а на Играх в Пхенчхане был знаменосцем сборной.