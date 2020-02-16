Знаменосец сборной Казахстана на Олимпиаде-2018 завоевал медаль на этапе Кубка мира

Он стал третьим на дистанции 500 метров. Золотую медаль завоевал Се Джун Ли из Южной Кореи, а вторым финишировал бельгиец Стийн Десмет.

В финал 27-летний Ажгалиев попал после победы во втором полуфинальном забеге. В 2016 году он выигрывал «золото» на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, а «серебро» — в 2017-м в белорусском Минске и в 2018-м в канадском Калгари.