Российские конькобежцы стали вторыми в медальном зачете ЧМ

Сборная России на турнире завоевала 3 золота, 5 серебряных наград и 4 бронзы. Золото чемпионата мира завоевали Павел Кулижников на дистанции 500 метров, а также на 1000-метровке с мировым рекордом, и Наталья Воронина на дистанции 5000 метров с рекордом мира.