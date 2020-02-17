Российские конькобежцы стали вторыми в медальном зачете ЧМ
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские конькобежцы стали вторыми в медальном зачете чемпионата мира на отдельных дистанциях, который прошел в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские конькобежцы стали вторыми в медальном зачете чемпионата мира на отдельных дистанциях, который прошел в
Сборная России на турнире завоевала 3 золота, 5 серебряных наград и 4 бронзы. Золото чемпионата мира завоевали Павел Кулижников на дистанции 500 метров, а также на 1000-метровке с мировым рекордом, и Наталья Воронина на дистанции 5000 метров с рекордом мира.
Первыми в медальном зачете стали голландцы (7 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовые медали), третьими — канадцы (3−2−4).