Три золота и два мировых рекорда. А ведь еще не добрали
Конькобежцы сборной России провели выдающийся чемпионат мира на отдельных дистанциях в
Конькобежцы сборной России провели выдающийся чемпионат мира на отдельных дистанциях в
Конькобежцы сборной России провели выдающийся чемпионат мира на отдельных дистанциях в
Наша мужская сборная должна была забирать командный спринт. По потенциалу российской команде в этой дисциплине равных в мире нет. Но случилась заминка, в результате которой упал Павел Кулижников. Упал очень неудачно. Вывихнул плечо. Казалось, главный старт сезона для нашей звезды на этом закончен. Но спортсмен, несмотря на дикую боль, на следующий день вышел на старт любимой пятисотки. И разнес всех со вторым результатом в истории. До своего же рекорда мира не дотянул совсем немного.
А еще спустя сутки Кулижников
— Я сняться хотел с тысячи, — признается он позже «Р-спорту». — На раскатке ничего сделать не мог, рука у меня висячая, но решили, что форма в принципе хорошая и почему бы не пробежать. Пробежал — и вот мировой рекорд.
Павел показал 1.05,69, тогда как никто и никогда больше не менял 1.06. И теперь он в свои 25 лет — восьмикратный чемпион мира.
??? It’s a ?? 1−2 in Men’s 500m at the ISU World Single Distances #speedskating champs @UtahOlympicOval ??
? Pavel Kulizhnikov ??
? Ruslan Murashov ??
? Tatsuya Shinhama ??
? Live Results — t.co/oWEvOkqxoh
? Live Stream — t.co/YZyNZOKsRS pic.twitter.com/lyctt1eG7n.
Вряд ли в хорошем настроении уезжает из
А вот кто точно в восторге от спортивного года уже сейчас, так это 25-летняя Наталья Воронина. На ЧМ она стала третьей на 3000 м, а 5000 м сенсационно выиграла. Да еще с мировым рекордом! Это в хорошем смысле настоящий шок.
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Публикация от Natalia Voronina (@natali_voronina94) 27 Дек 2018 в 4:48 PST.
Всего у России 12 медалей за турнир. Это второе место в общекомандном зачете. Сильнее только голландцы, у них сразу 14 подиумов, семь из которых — золотые. Но наши коньки сейчас заслуживают исключительно респекта.
Медали российской сборной на ЧМ
Мужчины
500. Павел Кулижников (золото), Руслан Мурашов (серебро)
1000. Кулижников (золото)
Командная гонка. Руслан Захаров, Данила Семериков, Сергей Трофимов (бронза)
Женщины
500. Ангелина Голикова (серебро), Ольга Фаткулина (бронза)
1000. Фаткулина (серебро)
1500. Евгения Лаленкова (серебро), Елизавета Казелина (бронза)
3000. Наталья Воронина (бронза)
5000. Воронина (золото)
Командный спринт. Дарья Качанова, Голикова, Фаткулина (серебро).