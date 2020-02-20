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13:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские конькобежки остались недовольны организацией ЧМ в США

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Призер чемпионатов мира по конькобежному спорту россиянка Ангелина Голикова рассказала, что ей не понравилось отсутствие реальных флагов на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США).

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России завоевала 12 медалей на этом турнире. На счету Голиковой два серебра: на дистанции 500 метров и в командном спринте.

«Чувствовалась разница между чемпионатом Европы в Херенвене (Нидерланды) и чемпионатом мира в Солт-Лейке по атмосфере. Сложно было даже понять, что это чемпионат мира в принципе. Не было поднятия реального флага, флаги были электронные. Я против электронных флагов», — сказала Голикова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Серебряный призер этих соревнований россиянка Евгения Лаленкова рассказала, что были моменты в организации турнира, которые ей не понравились.

«Дорога в один конец занимала полчаса, и задумываешься в такой ситуации, ехать ли в отель, тратить ли на это час. Также были проблемы с питанием, мы уже не первый раз останавливаемся в этой гостинице и много раз говорили, что не можем есть такую еду, например, мы не можем есть острое… Мы такое не едим. (Голландцу) Патрику Русту, например, не надели повязку на старте, понятно, что спортсмен сам должен это отслеживать, но, люди, вы там стоите, отмечаете, проверяете. У меня была проблема с транспондерами в Польше, забыла надеть, так прибежали и сказали. Просто отнеслись по-человечески», — подчеркнула она.

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