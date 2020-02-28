Заболевшим сотрудникам СМИ рекомендовано не приезжать на ЧМ по конькобежному спорту

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе турнира, что оргкомитет не допустит спортсменов до соревнований без справки о прохождении медицинского обследования. Подобная мера также была введена в связи с распространением коронавируса.

«Мы пристально следим за распространением инфекционных заболеваний. Наша медицинская команда рекомендует представителям СМИ с простудой или гриппом воздержаться от посещения чемпионата мира по многоборью», — заявил Сакаи.

Чемпионат мира в многоборье стартовал в пятницу в норвежском Хамаре и продлится до 1 марта.