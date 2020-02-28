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16:55 (мск), источник: ТАСС

Заболевшим сотрудникам СМИ рекомендовано не приезжать на ЧМ по конькобежному спорту

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Организаторы посоветовали заболевшим представителям СМИ не посещать чемпионат мира по конькобежному спорту в многоборье в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщил медицинский консультант Международного союза конькобежцев (ISU) Хироя Сакаи.

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Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе турнира, что оргкомитет не допустит спортсменов до соревнований без справки о прохождении медицинского обследования. Подобная мера также была введена в связи с распространением коронавируса.

«Мы пристально следим за распространением инфекционных заболеваний. Наша медицинская команда рекомендует представителям СМИ с простудой или гриппом воздержаться от посещения чемпионата мира по многоборью», — заявил Сакаи.

Чемпионат мира в многоборье стартовал в пятницу в норвежском Хамаре и продлится до 1 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

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