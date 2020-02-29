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22:02 (мск), источник: БЕЛТА

Японская конькобежка Мио Такаги победила на ЧМ по спринтерскому многоборью в Хамаре

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японка Мио Такаги выиграла золото чемпионата мира по спринтерскому многоборью в Хамаре (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дважды успешно выступив на дистанциях 500 и 1000 м японка набрала 148,870 очков. Второе место у еще одной японской спортсменки Нао Кодаиры (150,150).

Бронза осталась за российской конькобежкой Ольгой Фаткулиной (150,430).

Белоруска Анна Нифонтова в итоговом протоколе расположилась на 22-й позиции с суммой 158,345 баллов.

Состязания по спринтерскому многоборью проходили в течение двух дней, спортсмены по два раза выходили на дистанции 500 м и 1000 м. По условиям турнира победу праздновала спортсменка набравшая наименьшее количество пунктов.

Также в рамках соревнований, которые принимает Хамар, состоится чемпионат мира в классическом многоборье. Старты в Норвегии завершатся 1 марта.

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