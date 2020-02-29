Отложенный из-за коронавируса чемпионат мира по шорт-треку состоится не раньше октября

«ISU оценил ситуацию и пришел к выводу, что с учетом нынешних неопределенных событий, связанных с коронавирусом, перенос турнира в рамках текущего сезона не может быть разумно рассмотрен, даже если сезон будет продлен на несколько недель. В течение ближайших недель ISU в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами оценит, возможно ли проведение чемпионата позднее в этом году, но в любом случае не ранее середины октября 2020 года», — говорится в сообщении.