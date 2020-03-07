Фаткулина — вторая в первом забеге на 500 м в Финале КМ в Херенвене
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская конькобежка Ольга Фаткулина стала второй в первом забеге на 500 метров в Финале Кубка мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды).
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская конькобежка Ольга Фаткулина стала второй в первом забеге на 500 метров в Финале Кубка мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды).
В субботу Фаткулина на 0,02 секунды уступила австрийке Ванессе Херцог, которая финишировала с результатом 37,319 секунды. Замкнула тройку японка Нао Кодайра (+0,07 секунды).
Другая россиянка Ангелина Голикова (+0,34) стала пятой, Дарья Качанова (+0,43) — шестой.