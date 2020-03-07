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19:12 (мск), источник: ТАСС

Конькобежец Семериков занял второе место в зачете длинных дистанций Кубка мира

ТАСС, 7 марта. Российский спортсмен Данила Семериков занял четвертое место на дистанции 5000 м на последнем этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды).

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Победил нидерландец Патрик Руст с результатом 6 минут 11,152 секунды, вторым стал канадец Грэм Фиш (+1,67), третьим — канадец Тед-Ян Блумен (+2,56). Семериков отстал от победителя на 5,22 секунды. Россиянин Александр Румянцев стал девятым (+10,77).

В зачете длинных дистанций Кубка мира (5000 м, 10000 м) 25-летний Семериков занял второе место, набрав за шесть этапов 323 очка, победил Руст (360), третьим стал Фиш (306). Румянцев занял пятое место (263).

Семериков трижды становился бронзовым призером на чемпионатах мира на отдельных дистанциях, на чемпионатах Европы на его счету две серебряные и одна бронзовая награда. Второе место в общем зачете стало для Семерикова лучшим результатом в рамках Кубка мира. В прошлом сезоне победу в зачете длинных дистанций первым в истории из россиян одержал Румянцев.

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