Конькобежка Фаткулина заняла третье место в зачете Кубка мира на дистанции 1000 м

Победу в гонке одержала нидерландка Ютта Лердам, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 13,699 секунды, второй стала американка Бриттани Боу (+0,28), третьей — Михо Такаги из Японии (+0,29). Фаткулина уступила лидеру 1,24 секунды. Россиянка Екатерина Шихова заняла пятое место (+1,03), Дарья Качанова — восьмое (+1,65), Ангелина Голикова — девятое (+1,85).
В общем зачете Кубка мира на данной дистанции Фаткулина заняла третье место, набрав за пять этапов 242 очка. Победу одержала Боу (326), второе место у японки Нао Кодайры (256). Качанова заняла пятое место (231), Шихова — седьмое (203), Голикова — девятое (194).
Фаткулиной 30 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года на дистанции 500 метров. Спортсменка стала двукратным бронзовым призером чемпионата мира в спринтерском многоборье, в ее активе одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств на отдельных дистанциях. На Кубках мира в общем зачете на этой дистанции Фаткулина занимала третье место в сезоне-2013/14, единственная победа россиянок в этой дисциплине принадлежит Шиховой в сезоне-2017/18.