Конькобежка Фаткулина заняла третье место в зачете Кубка мира на дистанции 1000 м

Фаткулиной 30 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года на дистанции 500 метров. Спортсменка стала двукратным бронзовым призером чемпионата мира в спринтерском многоборье, в ее активе одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств на отдельных дистанциях. На Кубках мира в общем зачете на этой дистанции Фаткулина занимала третье место в сезоне-2013/14, единственная победа россиянок в этой дисциплине принадлежит Шиховой в сезоне-2017/18.