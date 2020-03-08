Лаленкова стала третьей в общем зачете Кубка мира на 1500 метров

Лаленкова в воскресенье стала четвертой на данной дистанции в финале Кубка мира со временем 1 минута 54,714 секунды. Победу одержала голландка Ирен Вюст — 1.53,101. Второе место заняла японка Михо Такаги (+0,17 секунды), третье — голландка Мелисса Вейфье (+1,59). Другие представительницы России Екатерина Шихова (+1,99) и Елизавета Казелина (+2,15) показали шестое и седьмое время соответственно.