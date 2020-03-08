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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лаленкова стала третьей в общем зачете Кубка мира на 1500 метров

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российская конькобежка Евгения Лаленкова заняла третье место в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров.

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Источник: Спорт РИА Новости

Лаленкова в воскресенье стала четвертой на данной дистанции в финале Кубка мира со временем 1 минута 54,714 секунды. Победу одержала голландка Ирен Вюст — 1.53,101. Второе место заняла японка Михо Такаги (+0,17 секунды), третье — голландка Мелисса Вейфье (+1,59). Другие представительницы России Екатерина Шихова (+1,99) и Елизавета Казелина (+2,15) показали шестое и седьмое время соответственно.

В общем зачете Кубка мира победила Вюст — 342 очка. Второй стала Такаги (260), третьей — Лаленкова (260). Казелина (220) заняла шестое место, Шихова (210) — седьмое.

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