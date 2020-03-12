Голикова и Муштаков победили на конькобежном турнире в Нидерландах
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Призеры чемпионатов мира Ангелина Голикова и Виктор Муштаков выиграли на конькобежном турнире «Серебряный шар», который состоялся в Нидерландах.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Призеры чемпионатов мира Ангелина Голикова и Виктор Муштаков выиграли на конькобежном турнире «Серебряный шар», который состоялся в Нидерландах.
Голикова в финале пробежала 100 м за 10,37 секунды, Муштаков — за 9,55 секунды.
Соревнования на регулярной основе проводятся среди спринтеров в Лиувардене.