Голикова и Муштаков победили на конькобежном турнире в Нидерландах

Голикова и Муштаков победили на конькобежном турнире в Нидерландах

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Призеры чемпионатов мира Ангелина Голикова и Виктор Муштаков выиграли на конькобежном турнире «Серебряный шар», который состоялся в Нидерландах.