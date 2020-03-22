Российские шорт-трекисты и конькобежцы из-за коронавируса проведут предсезонные сборы в РФ

Источник: РИА "Новости"

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были отменены чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье и чемпионат России по шорт-треку на отдельных дистанциях.

«У нас прошла рабочая встреча с тренерами по конькобежному спорту, с тренерами по шорт-треку было удаленное общение. По большому счету, с тренерским составом конькобежного спорта итоги сезона подведены, и более-менее понятны планы на период подготовки. В силу тех обстоятельств, в которых мы все сейчас находимся, эти планы пока не утверждены», — рассказала Барышева.

«Вынуждены были отменить все апрельские мероприятия, — добавила собеседница агентства. — Предварительно планируем начинать предсезонную подготовку команд с мая. В нынешней ситуации мы рассматриваем места проведения сборов только на территории России».