Российские шорт-трекисты и конькобежцы из-за коронавируса проведут предсезонные сборы в РФ
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Союз конькобежцев России рассматривает только российские базы для проведения предсезонных сборов конькобежцев и
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Союз конькобежцев России рассматривает только российские базы для проведения предсезонных сборов конькобежцев и
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«У нас прошла рабочая встреча с тренерами по конькобежному спорту, с тренерами по
«Вынуждены были отменить все апрельские мероприятия, — добавила собеседница агентства. — Предварительно планируем начинать предсезонную подготовку команд с мая. В нынешней ситуации мы рассматриваем места проведения сборов только на территории России».
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов, в России зарегистрировано 306 случаев заражения.