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00:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полтавец покинет пост тренера конькобежцев по окончании контракта

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец сообщил в интервью РИА Новости, что принял решение не продлевать контракт и покинуть команду по окончании действующего соглашения.

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Источник: РИА "Новости"

Полтавец работал в сборной России по конькобежному спорту десять лет, большую часть этого периода он был главным тренером команды.

«Учитывая сложную ситуацию и обстоятельства личного характера, по окончании действующего контракта я не буду продолжать работу со сборной командой России по конькобежному спорту», — сказал РИА Новости Полтавец.

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«Десять лет назад я пришел в команду как главный тренер, и перед нами стояла цель — вернуть российские коньки в мировую элиту. Мы смогли это сделать, вышли на мировой уровень, стали законодателями мод, научились и стали побеждать. Российскими конькобежцами установлены шесть мировых рекордов, благодаря им вырос уровень мирового конькобежного спорта. Российская команда стала одной из сильнейших команд мира. Задачи были выполнены, хотя и не в полном объеме — из-за Олимпиады в Пхенчхане, куда мы не смогли поехать полным составом из-за отсутствия приглашений для наших спортсменов на этих Игры», — добавил Полтавец.

Тренер отметил, что высокие результаты команды стали возможны благодаря большому объему совместно проделанной работы. «Когда приходил, я говорил, что нужно сделать так, чтобы не было за державу обидно, но мы сделали больше. За эти годы была создана современная структура команды, с профессиональными группами по специализациям, создан коллектив единомышленников, объединенных единой целью — совершенствоваться и побеждать», — подчеркнул он.

Не все было просто, но мы хорошо поработали и вместе добились больших побед. В спорах и серьезной ежедневной работе рождалась истина.
Константин Полтавец
Тренер сборной России по конькобежному спорту

«Не все было просто, но мы хорошо поработали и вместе добились больших побед. В спорах и серьезной ежедневной работе рождалась истина. Все это привело к тому, что сейчас мы имеем результаты высочайшего уровня. Но пришло время принять это трудное решение. Хочу поблагодарить всех за поддержку и совместную работу в течение этих десяти лет и пожелать всем здоровья, сил, удачи в дальнейшем росте и совершенствовании, новых больших побед под флагом России!» — добавил Полтавец.

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