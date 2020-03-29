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00:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кравцов прокомментировал уход тренера Полтавца из сборной

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов поблагодарил тренера Константина Полтавца за десять лет работы в сборной, которая добилась серьезного прогресса в результатах за этот период времени.

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Источник: РИА "Новости"

Полтавец сообщил РИА Новости, что по окончании действующего договора с Союзом конькобежцев России 30 апреля покинет тренерский штаб сборной.

«Константин пришел в сборную в 2010 году. Благодаря ему удалось построить современную систему управления тренировочным процессом. Под его руководством Иван Скобрев стал чемпионом мира и Европы в классическом многоборье, Денис Юсков — рекордсменом мира, победителем чемпионатов мира, и в целом команда добилась значительного прогресса в результатах. Мы очень благодарны Константину. Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжал работать. Желаем ему здоровья, удачи. Будем поддерживать отношения», — сказал Кравцов РИА Новости по телефону.

«Спортсмены, которые тренировались в его группе, будут работать под руководством специалистов, которые сейчас входят в тренерский штаб сборной России», — отметил Кравцов.

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