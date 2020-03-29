Кравцов прокомментировал уход тренера Полтавца из сборной

«Константин пришел в сборную в 2010 году. Благодаря ему удалось построить современную систему управления тренировочным процессом. Под его руководством Иван Скобрев стал чемпионом мира и Европы в классическом многоборье, Денис Юсков — рекордсменом мира, победителем чемпионатов мира, и в целом команда добилась значительного прогресса в результатах. Мы очень благодарны Константину. Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжал работать. Желаем ему здоровья, удачи. Будем поддерживать отношения», — сказал Кравцов РИА Новости по телефону.