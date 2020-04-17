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12:58 (мск), источник: ТАСС

Конькобежки Сохрякова и Чернова вернулись из Индонезии в Россию

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские конькобежки Елена Сохрякова и Анна Чернова вернулись в Россию из Индонезии. Об этом Сохрякова сообщила ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Минспорт РФ сообщал о необходимости эвакуации из-за рубежа российских спортсменов. В частности, речь шла о представителях сборных Калужской и Ивановской областей по конькобежному спорту, которые находились в Индонезии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Все хорошо, только прилетели в Москву», — сказала Сохрякова. Также она сообщила, что спортсменки прибыли на базу «Озеро Круглое» для прохождения карантина в 14 дней.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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