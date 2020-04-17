Конькобежки Сохрякова и Чернова вернулись из Индонезии в Россию

Источник: РИА "Новости"

Ранее Минспорт РФ сообщал о необходимости эвакуации из-за рубежа российских спортсменов. В частности, речь шла о представителях сборных Калужской и Ивановской областей по конькобежному спорту, которые находились в Индонезии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d4c28df2c85175a3a7f4" data-vnd="d4c28df2c85175a3a7f4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d4c28df2c85175a3a7f4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Все хорошо, только прилетели в Москву», — сказала Сохрякова. Также она сообщила, что спортсменки прибыли на базу «Озеро Круглое» для прохождения карантина в 14 дней.