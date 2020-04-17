Конькобежки Сохрякова и Чернова вернулись из Индонезии в Россию
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские конькобежки Елена Сохрякова и Анна Чернова вернулись в Россию из Индонезии. Об этом Сохрякова сообщила ТАСС.
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские конькобежки Елена Сохрякова и Анна Чернова вернулись в Россию из Индонезии. Об этом Сохрякова сообщила ТАСС.
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«Все хорошо, только прилетели в Москву», — сказала Сохрякова. Также она сообщила, что спортсменки прибыли на базу «Озеро Круглое» для прохождения карантина в 14 дней.
С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.