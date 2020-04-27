Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан завершил карьеру

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Ан, ранее уже объявлявший о завершении карьеры, вернулся в спорт перед сезоном-2019/2020. Он отобрался в состав сборной России на этапы Кубка мира и неоднократно поднимался на пьедестал.

«Во время подготовки к сезону в прошлом году я очень усердно работал с намерением сделать еще одну попытку вернуться в спорт, чтобы не оставлять места для сожалений в будущем. Благодаря заботе министерства спорта и Союза конькобежцев России мне удавалось заниматься по индивидуальному графику, что, как мне кажется, позволило набрать хорошую физическую форму и неплохо выступить на этапах Кубка мира. Тем не менее, я чувствую, что на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон», — сообщил Ан в открытом письме к болельщикам, предоставленном РИА Новости.

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«Из-за продолжающейся боли в колене на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит много времени, поэтому полноценно тренироваться очень трудно. Помимо постоянной боли в колене появились и другие травмы, поддерживать спортивную форму становится все сложнее, поэтому я решил, что пришло время оставить большой спорт. Я пришел к выводу, что продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно. Я думаю, что сейчас подходящее время, поэтому принял решение отойти от дел», — отметил он.