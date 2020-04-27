Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
32
Футбол. Зарубежный
26.04
Торпедо-БелАЗ
Рух
00
Футбол. Зарубежный
26.04
Ислочь
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
20:41 (мск), источник: Известия

Коллеги назвали причины завершения карьеры шорт-трекиста Виктора Ана

Шестикратный российский олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан решил завершить свою карьеру из-за непонятной ситуации в мировом спорте на фоне пандемии коронавируса. Такое мнение в понедельник, 27 апреля, выказали «Известиям» его коллеги.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Так, двукратный призер чемпионатов Европы по шорт-треку Нина Евтеева выразила уверенность в том, что многие возрастные спортсмены будут вынуждены завершить карьеру, так как «непонятно, что будет дальше» в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Оценить Виктора Ана можно однозначно: спортсмен высокого класса, каких в мире единицы, — заявила Евтеева, — Нам очень повезло, что Ан в свое время выбрал Россию. Многие страны хотели бы, чтобы такой спортсмен тренировался и выступал за них. Тем более, когда Виктор добился таких выдающихся достижений, помог нам достичь самого высокого пьедестала».

Фоторепортаж
Жена увезла Виктора Ана из России на родину

Вице-чемпион мира 2013 года и Европы (2008 и 2012 годов) Вячеслав Кургинян также отметил, что после переноса домашнего чемпионата мира из-за коронавирусной инфекции в 2020 году Виктору Ану просто не было смысла оставаться в спорте.

«В 2018 году Ан закончил карьеру, но спустя год вернулся, чтобы выступить на домашнем ЧМ-2020. Из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Поэтому оставаться в спорте для Виктора уже нет смысла. Он уже не молодой спортсмен, время постоянно улучшается и ему уже тяжело конкурировать с мировыми лидерами шорт-трека», — заявил он «Известиям».

При этом Кургинян добавил, что Ан «всем всё доказал», и решение закончить карьеру сейчас является, по его мнению, абсолютно верным.

Ан показал миру очень красивый шорт-трек, показал, как бегать. Спортсмены не вечны — в будущем все травмы аукнутся. Плюс жить в спортивном режиме — это отказывать себе практически во всем.
Вячеслав Кургинян

В то же время коллеги спортсмена уверены, что Ан сможет дать еще очень многое российскому и мировому шорт-треку. Так, Евтеева отметила, что Союз конькобежцев России всегда будет рад видеть чемпиона в качестве тренера отечественной сборной.

В свою очередь, Кургинян добавил, что Ан мог бы быть послом шорт-трека в России и мире, так как многие родители стали отдавать своих детей в этот вид спорта, по его словам, именно после «великих выступлений Ана в Сочи-2014».

Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что российский шорт-трекист Виктор Ан принял решение завершить карьеру. 34-летний спортсмен является самым титулованным шорт-трекистом в истории.

Читайте также
Олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры *АРХИВ*
Во время загрузки произошла ошибка.
20:38 (мск)© Ньюстюб
 Пробить «пол»: готовы ли клубы КХЛ к минимальной планке зарплат
Армейский приоритет: Андрей Воронцевич хочет остаться в ЦСКА
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 апреля
Сергей Игнашевич попросил прощения у болельщиков «Локомотива»
Президент «Лацио» согласен на «золотой матч» с «Ювентусом»
Семин прокомментировал предложения РПЛ по завершению сезона
The Athletic: Российский хоккеист перейдет в «Оттаву»
Бывший главный тренер «Зенита» отказался возвращаться в Англию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь