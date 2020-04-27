Коллеги назвали причины завершения карьеры шорт-трекиста Виктора Ана
Шестикратный российский олимпийский чемпион в
Шестикратный российский олимпийский чемпион в
Так, двукратный призер чемпионатов Европы по
«Оценить Виктора Ана можно однозначно: спортсмен высокого класса, каких в мире единицы, — заявила Евтеева, — Нам очень повезло, что Ан в свое время выбрал Россию. Многие страны хотели бы, чтобы такой спортсмен тренировался и выступал за них. Тем более, когда Виктор добился таких выдающихся достижений, помог нам достичь самого высокого пьедестала».
«В 2018 году Ан закончил карьеру, но спустя год вернулся, чтобы выступить на домашнем ЧМ-2020.
При этом Кургинян добавил, что Ан «всем всё доказал», и решение закончить карьеру сейчас является, по его мнению, абсолютно верным.
Ан показал миру очень красивый
шорт-трек,показал, как бегать. Спортсмены не вечны — в будущем все травмы аукнутся. Плюс жить в спортивном режиме — это отказывать себе практически во всем.
В то же время коллеги спортсмена уверены, что Ан сможет дать еще очень многое российскому и мировому
В свою очередь, Кургинян добавил, что Ан мог бы быть послом
Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что российский