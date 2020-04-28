ISU объявил календарь конькобежного Кубка мира на ближайшие два сезона

Источник: Спорт РИА Новости

Первый этап сезона-2020/21 пройдет в Томашуве Мазовецком (Польща) 13—15 ноября , второй — в норвежском Ставангере (20- 22 ноября). Третий и четвертый этапы пройдут на высотных катках Солт-Лейк-Сити (США, 4—6 декабря ) и Калгари (Канада, 11—13 декабря ). В феврале этап Кубка мира состоится в китайском Чанчуне ( 17—18 февраля ), финал Кубка мира пройдет в нидерландском Херенвене 6—7 марта .

Сообщается, что в ISU будут следить за ситуацией с пандемией коронавируса в преддверии сезона и выносить соответствующие рекомендации, но надеются, что ситуация нормализуется в ближайшее время.