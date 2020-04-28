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15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ISU объявил календарь конькобежного Кубка мира на ближайшие два сезона

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил календарь этапов Кубка мира по конькобежному спорту на ближайшие два сезона.

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Источник: Спорт РИА Новости

Первый этап сезона-2020/21 пройдет в Томашуве Мазовецком (Польща) 13—15 ноября, второй — в норвежском Ставангере (20- 22 ноября). Третий и четвертый этапы пройдут на высотных катках Солт-Лейк-Сити (США, 4—6 декабря) и Калгари (Канада, 11—13 декабря). В феврале этап Кубка мира состоится в китайском Чанчуне (17—18 февраля), финал Кубка мира пройдет в нидерландском Херенвене 6—7 марта.

Сообщается, что в ISU будут следить за ситуацией с пандемией коронавируса в преддверии сезона и выносить соответствующие рекомендации, но надеются, что ситуация нормализуется в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 этапы пройдут в следующие сроки: Томашув Мазовецкий — 12—14 ноября, Ставангер — 19—21 ноября, Солт-Лейк-Сити — 3—5 декабря, Калгари — 10—12 декабря. Финал пройдет в Нидерландах 11—13 марта, место проведения будет определено позже.

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