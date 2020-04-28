ISU объявил календарь конькобежного Кубка мира на ближайшие два сезона
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил календарь этапов Кубка мира по конькобежному спорту на ближайшие два сезона.
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил календарь этапов Кубка мира по конькобежному спорту на ближайшие два сезона.
Первый этап сезона-2020/21 пройдет в Томашуве Мазовецком (Польща)
Сообщается, что в ISU будут следить за ситуацией с пандемией коронавируса в преддверии сезона и выносить соответствующие рекомендации, но надеются, что ситуация нормализуется в ближайшее время.
В сезоне-2021/22 этапы пройдут в следующие сроки: Томашув Мазовецкий —