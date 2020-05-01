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16:16 (мск), источник: ТАСС

Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на централизованную подготовку

ТАСС, 1 мая. Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту сформировал состав национальной команды на централизованную подготовку. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

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Источник: РИА "Новости"

В состав сборной России вошли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Денис Юсков, Степан Чистяков, Даниил Беляев, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова, Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева, Елизавета Агафошина, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Егор Юнин, Сергей Трофимов.

Также сообщается, что тренер сборной России Константин Полтавец не продлил контракт, который действовал по 30 апреля 2020 года. Он работал в российской команде на протяжении 10 лет.

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